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21.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Montagnachmittag im Minus

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 531,79 USD.

Lockheed Martin
439.80 CHF 1.29%
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Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 531,79 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 530,51 USD nach. Mit einem Wert von 530,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'451 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Mit Abgaben von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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