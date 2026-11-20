Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 570,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 570,33 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 574,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 85'616 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 6,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.71 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.61 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 30,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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