|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 574,62 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 574,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 576,39 USD. Bei 574,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 51'055 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 23,85 Prozent sinken.
Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,00 USD je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.71 Mrd. USD – ein Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.