Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 574,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 576,39 USD. Bei 574,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 51'055 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 23,85 Prozent sinken.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,00 USD je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.71 Mrd. USD – ein Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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