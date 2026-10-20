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20.10.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend höher

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 549,51 USD.

Lockheed Martin
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Um 20:26 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 549,51 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'716 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 559,41 USD. Mit einem Wert von 553,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 140'164 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,93 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,57 USD. Dieser Wert wurde am 03.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,37 Prozent.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,00 USD aus. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,43 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Lockheed Martin am 20.10.2026

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