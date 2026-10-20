Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagnachmittag im Plus

Das Papier von Lockheed Martin konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 552,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 559,41 USD. Bei 553,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 61'237 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,22 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit Abgaben von 20,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen