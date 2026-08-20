Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 574,45 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 571,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 586,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 77'261 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 437,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2025). Mit einem Kursverlust von 23,83 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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