Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 585,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 582,61 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 586,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'370 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 15,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,43 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung