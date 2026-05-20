Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 525,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'395 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 521,00 USD. Bei 526,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 22'583 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2025 auf bis zu 410,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,94 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,94 USD aus. Am 23.04.2026 äusserte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 29,92 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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