Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 573,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'219 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 569,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 580,00 USD. Bisher wurden heute 51'503 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 20,76 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit Abgaben von 23,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,00 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.71 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS