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19.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 573,34 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 573,34 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 573,34 USD. Bei 580,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 18'677 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,68 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,00 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,95 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 20.71 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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