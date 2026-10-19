Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 553,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 553,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 540,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 108'013 Lockheed Martin-Aktien.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 25,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 20.06 Mrd. USD gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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