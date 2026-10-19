Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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19.10.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 545,55 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 545,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 540,97 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 540,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'473 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Mit einem Zuwachs von 26,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 19,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 23.07.2026. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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