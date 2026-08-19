Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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19.08.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Lockheed Martin
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 596,02 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Lockheed Martin-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 596,02 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 594,92 USD ein. Bei 605,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 59'461 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 13,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,05 USD belaufen. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,43 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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