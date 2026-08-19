Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 605,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 600,00 USD. Bei 605,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'833 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,32 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit einem Kursverlust von 27,71 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 13,35 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,05 USD je Lockheed Martin-Aktie. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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