Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 574,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lockheed Martin-Aktie bis auf 570,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 584,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 64'517 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 16,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,00 USD aus. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 7,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 6,95 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.71 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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