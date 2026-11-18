Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 578,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten realisiert. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 578,12 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 584,92 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 27'890 Aktien.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 19,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 32,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,00 USD belaufen. Lockheed Martin gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.71 Mrd. USD im Vergleich zu 18.61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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