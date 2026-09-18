Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Abend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die Lockheed Martin-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 531,76 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 527,37 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 536,98 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 151'078 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 30,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,71 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,05 USD belaufen. Am 23.07.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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