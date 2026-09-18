Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 534,35 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 533,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 536,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'116 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 18,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,05 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,44 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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