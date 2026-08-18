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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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18.08.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 611,01 USD nach oben.

Lockheed Martin
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 611,01 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'701 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 612,42 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 600,07 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 83'514 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,57 USD. Dieser Wert wurde am 03.12.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,39 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,05 USD belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 20.06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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