Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von Lockheed Martin konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 606,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 607,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 600,07 USD. Zuletzt wechselten via New York 28'250 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 14,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,83 Prozent.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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