Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 587,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'328 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 592,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 584,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'806 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,69 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,00 USD je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,67 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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