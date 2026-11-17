Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 587,73 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'384 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 589,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 584,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19'587 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Gewinne von 17,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 34,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,00 USD aus. Am 22.10.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.71 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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