Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Minusbereich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 533,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 520,50 USD. Bei 539,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'659 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 29,83 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 17,90 Prozent wieder erreichen.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,05 USD belaufen. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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