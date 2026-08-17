Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,0 Prozent auf 596,58 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 596,34 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 605,50 USD. Zuletzt wechselten 79'837 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,99 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2025 Kursverluste bis auf 436,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,05 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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