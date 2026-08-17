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17.08.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 604,91 USD ab.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 604,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 603,70 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 605,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36'355 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 691,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 14,39 Prozent zulegen. Bei 436,51 USD fiel das Papier am 16.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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