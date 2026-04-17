Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 593,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'124 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 592,77 USD. Bei 604,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133'390 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Mit einem Zuwachs von 16,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,96 USD. Lockheed Martin gewährte am 29.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20.32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Lockheed Martin am 23.04.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 20.04.2027 dürfte Lockheed Martin die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 29,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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