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16.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Minusbereich
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 582,31 USD ab.
Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 582,31 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'422 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 581,53 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 599,92 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 52'058 Aktien.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 15,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,00 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.71 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.61 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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