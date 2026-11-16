Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 588,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'455 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lockheed Martin-Aktie bis auf 587,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 599,92 USD. Zuletzt wechselten 22'346 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 14,93 Prozent niedriger. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.71 Mrd. USD ausgewiesen.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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