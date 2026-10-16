Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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16.10.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Anleger greifen bei Lockheed Martin am Abend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 548,20 USD zu.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 548,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Bei 548,89 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 539,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 132'375 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,23 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 25,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 30,43 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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