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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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16.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Abend

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Abend

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 537,10 USD.

Lockheed Martin
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Um 20:26 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 537,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 539,90 USD. Mit einem Wert von 534,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54'149 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 28,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,44 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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