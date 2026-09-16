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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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16.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 534,01 USD.

Lockheed Martin
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 534,01 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 534,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 534,80 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'832 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,58 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,06 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,05 USD. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.06 Mrd. USD im Vergleich zu 18.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,44 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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