Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’762 0.3%  SPI 19’409 0.2%  Dow 52’076 0.8%  DAX 24’910 0.1%  Euro 0.9208 0.0%  EStoxx50 6’257 0.5%  Gold 4’339 0.7%  Bitcoin 52’171 -1.0%  Dollar 0.7932 -0.2%  Öl 79.2 -5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
YUM! Brands-Aktie im Plus: YUM! Brands tritt Pizza Hut an Finanzinvestor ab
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Micron Technology-Aktie setzt Rally fort - auch QUALCOMM und Sandisk im Fokus
SpaceX-Aktie setzt Höhenflug fort: Zukauf von KI-Experte Cursor in Milliardendeal
BMW reduziert Prognose deutlich - Aktie sackt ab
Suche...

Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.06.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Abend gestärkt

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 536,60 USD.

Lockheed Martin
423.60 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 536,60 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'532 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 538,32 USD. Mit einem Wert von 532,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 85'401 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 22,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,57 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,94 USD ausgeschüttet werden. Am 23.04.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 17.96 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 29,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Wahlen als Kurstreiber? Diese Aktien könnten von den Midterms profitieren

KI-Rally auf dem Prüfstand: Experte warnt vor überbewerteten Aktien - und nennt neue Favoriten

Lockheed Martin zieht neue Militärverträge an Land - auch Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS reagieren


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten