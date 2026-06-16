Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Abend gestärkt

Um 20:26 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 536,60 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'532 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 538,32 USD. Mit einem Wert von 532,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 85'401 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 22,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,57 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,94 USD ausgeschüttet werden. Am 23.04.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 17.96 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 29,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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