Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend freundlich

Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 531,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'719 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 533,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 531,00 USD. Zuletzt wechselten 106'893 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 23,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,57 USD. Dieser Wert wurde am 03.12.2025 erreicht. Mit Abgaben von 17,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 22.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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