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15.10.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 530,31 USD zu.

Lockheed Martin
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Um 16:28 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 530,31 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 533,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 531,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'512 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 21,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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