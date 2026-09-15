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15.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Dienstagabend ins Plus

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Dienstagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 534,20 USD nach oben.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 534,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 537,18 USD. Bei 532,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 58'751 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Mit einem Zuwachs von 29,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 20.06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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