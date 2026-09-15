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15.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagnachmittag leichter

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 526,55 USD.

Lockheed Martin
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Um 16:28 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 526,55 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Bei 526,55 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 532,13 USD. Zuletzt wechselten 21'901 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,42 Prozent. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,90 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.06 Mrd. USD im Vergleich zu 18.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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