Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin schiebt sich am Mittwochabend vor

Um 20:26 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 519,51 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'705 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 522,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 508,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101'792 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,77 Prozent.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,00 USD aus. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,40 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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