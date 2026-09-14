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14.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Montagabend gestärkt

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Montagabend gestärkt

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 527,78 USD.

Lockheed Martin
431.86 CHF -0.98%
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 527,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'634 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 532,29 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 527,51 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 73'605 Aktien.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 31,11 Prozent Luft nach oben. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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