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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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14.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag gesucht

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Lockheed Martin
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Um 16:28 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 528,79 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'596 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 530,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 527,51 USD. Zuletzt wurden via New York 31'354 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 17,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,05 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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