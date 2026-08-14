Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 607,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 609,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 603,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 66'738 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 13,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2025 bei 434,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 28,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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