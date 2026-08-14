Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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14.08.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag fester
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 604,68 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 604,68 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 604,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 603,00 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'918 Stück gehandelt.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. 14,44 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 434,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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