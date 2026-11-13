Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin wird am Abend ausgebremst

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 591,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 589,31 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 605,00 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 44'154 Aktien.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 26,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 13,35 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,00 USD je Lockheed Martin-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.71 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS