Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin fällt am Abend

Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 506,30 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Bei 502,30 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 513,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 55'206 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,67 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,57 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,00 USD aus. Am 23.07.2026 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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