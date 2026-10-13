Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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13.10.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 505,38 USD ab.
Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 505,38 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Bei 504,78 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 513,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 28'250 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Mit Abgaben von 13,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,00 USD belaufen. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,40 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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