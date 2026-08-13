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13.08.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lockheed Martin

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 600,23 USD ab.

Lockheed Martin
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 600,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'813 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 600,23 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 606,72 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'948 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2025 Kursverluste bis auf 431,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,43 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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