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12.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Einbussen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 604,33 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 604,33 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Bei 600,57 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 615,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 71'676 Stück.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 12,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,59 Prozent.
Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,00 USD aus. Am 22.10.2026 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.71 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,67 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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