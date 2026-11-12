Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 608,36 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 601,96 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 615,97 USD. Bisher wurden heute 29'849 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 13,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 28,07 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.71 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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