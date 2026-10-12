Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend freundlich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 512,20 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 515,63 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 513,05 USD. Bisher wurden via New York 47'758 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Mit einem Zuwachs von 35,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 14,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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