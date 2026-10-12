Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Montagnachmittag höher

Das Papier von Lockheed Martin legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 514,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 514,82 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 513,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'418 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 34,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,00 USD aus. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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