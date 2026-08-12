Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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12.08.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verteuert sich am Abend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 605,63 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 605,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'755 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 608,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 594,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'789 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Gewinne von 14,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 425,00 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,83 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 20.06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Lockheed Martin am 12.08.2026
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